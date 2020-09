PS5, Square Enix potrebbe essere alla presentazione: Final Fantasy 16 in arrivo?

Con PS5 protagonista di una nuova presentazione la settimana prossima, partono subito le voci di corridoio sui giochi che potrebbero essere presenti all'evento, con un rumor in particolare che parla di Square Enix e della possibilità che ci sia Final Fantasy 16.

Come abbiamo riportato in precedenza, Sony ha annunciato data e orario del nuovo evento di presentazione di PS5, fissato per il 16 settembre alle 22:00 italiane. Si tratterà di una presentazione di circa 40 minuti incentrata su "alcuni dei fantastici giochi in arrivo con PS5 (e non solo!)", si legge nel comunicato da parte di Sony PlayStation.

All'interno ci sarà spazio per aggiornamenti sugli ultimi titoli di Worldwide Studios e dei nostri partner di sviluppo di prim'ordine". Tra questi ultimi potrebbe esserci Square Enix, considerando che il CEO della compagnia, Shinji Hashimoto, ha retwittato il messaggio che annunciata la presentazione da parte dell'account ufficiale di Sony PlayStation.

Il retweet è stato prontamente eliminato, cosa che non fa che aumentare la curiosità sull'aneddoto, ma non prima che qualcuno effettuasse il suo obbligatorio screenshot (riportato qui sotto) per dimostrare la veridicità della questione. Ovviamente, questo potrebbe non voler dire assolutamente nulla ma per molti è una sorta di conferma della presenza di Square Enix con qualche gioco alla presentazione del 16 settembre.

È ormai da un po' di tempo che si parla della possibilità che Final Fantasy 16 possa essere presentato come esclusiva temporale su PS5 e questo evento diventa chiaramente benzina per alimentare queste voci. Ultimamente i rapporti tra Sony e Square Enix sono particolarmente solidi e sebbene sia improbabile che un nuovo capitolo di Final Fantasy possa essere esclusiva totale, una partnership su base temporanea come quella di Final Fantasy 7 Remake è possibile. In ogni caso, prendete il tutto come una speculazione basata su quasi nulla di concreto.