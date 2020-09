Serious Sam 4, requisiti hardware annunciati in prossimità dell'uscita

Serious Sam 4 sta infine per arrivare su PC, con la data di uscita fissata per il 24 settembre 2020, dunque è il momento giusto per dare un'occhiata ai requisiti hardware annunciati proprio in queste ore da parte di Croteam, ovviamente suddivisi tra minimi e raccomandati.

Sembra essere un gioco piuttosto accessibile in termini di configurazione hardware, considerando anche come soprattutto quella raccomandata non sia nulla di sconvolgente, rispetto a quanto visto per altri giochi contemporanei. Vediamo dunque di cosa si tratta negli elenchi riportati qui sotto.

Requisiti hardware minimi