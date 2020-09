Game & Watch: Super Mario Bros in versione limitata è in preordine su Multiplayer

La versione in tiratura limitata del Game & Watch: Super Mario Bros, oltre che l'edizione altrettanto limitata della Super Mario 3D All Stars, ovvero due tra le principali proposte pensate da Nintendo per celebrare i 35 anni di Super Mario, sono disponibili in preordine su Multiplayer.com, oltre che su Amazon.

Ecco il link dove trovarle:

La prima è una console che riprende nelle forme i mitici Game & Watch. Questo Game & Watch: Super Mario Bros include Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Level, Ball Super Mario Edition e un orologio digitale con 35 diverse animazioni.

Si tratta di un'edizione limitata pensata per festeggiare i 35 anni di Super Mario. Una volta esaurita, questa console non sarà più trovabile in commercio. Il suo costo è di 49,90 euro sul nostro shop e uscirà il 13 novembre 2020. La confezione includerà la console e il cavo USB-C per la ricarica.

Anche Super Mario 3D All Stars è un gioco in edizione limitata. A marzo 2021, infatti, Nintendo dovrebbe smettere di vendere il gioco. Disponibile dal 18 settembre 2020, Super Mario 3D All Stars includerà tre classici in versione ottimizzata: Super Mario Galaxy, Super Mario 64, Super Mario Sunshine.

Una delle peculiarità di questa edizione è che includerà un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento.

Cosa ne pensate? Vi ripetiamo i link: qui trovate il Game & Watch: Super Mario Bros, mentre qui la Super Mario 3D All Stars.