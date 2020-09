PS5: bollino speciale per i giochi che consentono l'upgrade gratuito da PS4

I giochi PS4 che prevedono un upgrade gratuito alla versione PS5, avranno in copertina un bollino speciale che sottolineerà questa apprezzatissima caratteristica.

Lo possiamo vedere qui di seguito sul packshot di Immortals: Fenyx Rising, titolo di Ubisoft presentato nella giornata di ieri, in uscita il 3 dicembre:





Come potete notare, si tratta di un piccolo bollino non intrusivo, che dice semplicemente: "PS5 Upgrade Available" (Upgrade a PS5 disponibile). Naturalmente ogni gioco farà storia a sé, nel senso che alcuni danno delle tempistiche precise per poter riscattare la versione next-gen, come ad esempio i giochi di EA Sports, quindi vale sempre la pena informarsi prima di dare per scontata la possibilità di ottenere entrambe le versioni con un solo acquisto (questo sarà particolarmente vero a next-gen inoltrata).

Non confondete inoltre questa possibilità con lo smart delivery, che fa scaricare la versione del gioco della piattaforma Xbox posseduta in automatico e che sui giochi che lo supportano sarà sempre in funzione.

La speranza è, ovviamente, che il maggior numero possibile di publisher consentano l'aggiornamento gratuito dei loro giochi alla next-gen. Non datelo comunque per scontato...