Star Citizen free-to-play fino al 23 settembre

Per festeggiare la fase 2 della competizione Ship Showdown, il simulatore spaziale Star Citizen sarà free-to-play fino al 23 settembre. In questo modo tutti potranno partecipare al contest organizzato da Cloud Imperium Games e toccare con mano i progressi del gioco.

La fase 1 della Ship Showdown è finita e la comunità ha votato per le migliori sedici astronavi di Star Citizen. Ora non rimane che decidere il vincitore assoluto grazie all'evento gratuito Free Fly, pensato per dare a tutti l'opportunità di provare le astronavi selezionate e votarle.

Quindi, dal 9 al 23 settembre 2020, usando il codice SHOWDOWN2950 si otterrà l'accesso alla versione Alpha 3.10 di Star Citizen e alle sedici navi dell'evento. Naturalmente i giocatori potranno sperimentare anche le modalità Arena Commander e Star Marine, nonché usufruire di sconti speciali per l'acquisto del gioco e di navi.

Per partecipare basta creare un account valido sul sito internet di Star Citizen, inserire il codice e scaricare il client di gioco.

Star Citizen è in sviluppo dall'ormai lontano 2011, solo per PC. Attualmente vanta quasi tre milioni di account registrati e ha raccolto più di 300 milioni di dollari per lo sviluppo. Non ha ancora una data d'uscita.