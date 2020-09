The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è disponibile per PS4, Xbox One e PC

Private Division ci comunica che l'espansione di The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone, ovvero il primo DLC previsto per il gioco di ruolo di Obsidian, è da oggi disponibile per PS4, Xbox One e PC attraverso l'Epic Games Store o il Microsoft Store. Presto il DLC arriverà anche su Nintendo Switch.

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è disponibile individualmente o come parte dell'Expansion Pass di The Outer Worlds. Un abbonamento che includerà anche The Outer Worlds: Assassinio su Eridano, la seconda espansione, la cui uscita è prevista nella prima metà del 2021.

Perché non leggete la nostra recensione di The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone?

Pericolo su Gorgone ha inizio con un criptico messaggio che ti chiede di indagare sull'Asteroide Gorgone. Tempo fa questo remoto complesso scientifico era un centro d'eccellenza per lo sviluppo dell'Adrenacronina, una meraviglia moderna in grado di migliorare la salute e aumentare la produttività dei lavoratori. Ma il programma fu chiuso improvvisamente senza spiegazioni. Dovrete avventurarvi in profondi canyon, laboratori abbandonati e complessi scientifici in rovina per rimettere insieme gli indizi che celano la verità dietro a uno dei segreti più oscuri della corporazione Spacer's Choice.

"Volevamo esplorare gli aspetti pulp e noir, gettare uno sguardo sul lato oscuro delle aziende che controllano Halcyon", ha dichiarato Carrie Patel, direttore dello sviluppo alla Obsidian Entertainment. "In Pericolo su Gorgone, i giocatori (e i loro membri dell'equipaggio preferiti!) potranno esplorare una località interessante, piena di rischi e intrighi, e scoprire i pericolosi segreti della Spacer's Choice."

Pericolo su Gorgone introduce molti nuovi contenuti per i giocatori. Il livello massimo è stato innalzato per dare ai giocatori più flessibilità nella configurazione della abilità; nuovi vantaggi e difetti forniscono bonus rari e introducono inconvenienti mai visti prima. L'espansione introduce anche tre nuove armi scientifiche e una serie di nuovi set di armature. Pericolo su Gorgone estende la formula vincente di The Outer Worlds dando ai giocatori una ragione per rivisitare ed esplorare ancora più a fondo la colonia di Halcyon.

"The Outer Worlds è un GdR che dà grande soddisfazione, offrendo molte scelte e la ricca trama che ormai i giocatori si aspettano dalla Obsidian. Pericolo su Gorgone è una vera e propria espansione", ha detto Allen Murray, vicepresidente della produzione alla Private Division. "Questa espansione invita a tornare nella colonia di Halcyon per una nuova dose di humor nero, una storia avvincente e l'entusiasmante avventura che i giocatori hanno apprezzato nel gioco base."

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è disponibile ora in formato digitale al prezzo di € 14,99 per PlayStation 4, Xbox One e Windows attraverso Epic Games Store e Microsoft Store. Pericolo su Gorgone è anche disponibile a € 24,99 in un bundle che include la seconda espansione, Assassinio su Eridano. Gli utenti del Game Pass Xbox riceveranno uno sconto del 10% per l'acquisto di Pericolo su Gorgone. L'espansione richiede la presenza del gioco base.

Cosa ne pensate?