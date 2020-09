Chronos: Before the Ashes presentato con il trailer più brutto di sempre

THQ Nordic e Gunfire Games hanno annunciato Chronos: Before the Ashes con uno dei trailer più brutti di sempre. Magari di sempre no, ma degli ultimi anni sicuramente sì. Lo trovate in testa alla notizia.

Chronos: Before the Ashes è il prequel di Remnant: From the Ashes. Il gioco esiste già in versione solo VR, ma sviluppatore e publisher hanno deciso di crearne anche una versione flat, in modo da garantirgli una maggiore diffusione (e sfruttare il successo di Remnant ndr). Leggiamone la descrizione ufficiale:

Chronos: Before the Ashes è un gioco di ruolo immersivo nel quale seguirai la vita di un eroe che si batte per proteggere la propria terra dal male. Diventa più forte, saggio e potente esplorando le profondità del misterioso labirinto. Ma ricorda, l'esplorazione del labirinto comporta sacrifici: ogni volta che l'eroe muore, invecchierà di un anno!

Avventura RPG: una coinvolgente combinazione di elementi di esplorazione con meccaniche di gioco di ruolo.

Profondo sistema di combattimento: scopri una grande varietà di armi, abilità e poteri nel corso dell'avventura.

Unica meccanica di invecchiamento: ogni volta che il giocatore muore, invecchia di un anno. All'inizio della partita l'eroe è giovane e scattante, ma col progredire del gioco diventerà più saggio e affine alla magia.

Prima di lasciarvi, appuntatevi la data d'uscita di Chronos: Before the Ashes: il 1° dicembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.