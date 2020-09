TikTok, Trump irremovibile sul ban: o vende agli USA o chiude

Trump è tornato sulla questione del ban di TikTok, riconfermandosi per l'ennesima volta irremovibile. ByteDance è così davanti ad un bivio negli USA: o vende le sue quote societarie o dovrà abbandonare il paese.

Il Presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti proprio nelle scorse ore, escludendo ulteriori trattative o discussioni con la società cinese: il termine ultimo per la loro decisione è attualmente fissato per il prossimo 15 settembre 2020. In sostanza non vi sono molte vie per TikTok: o vende agli USA o chiude, perdendo in questo secondo caso tutto il bacino d'utenza americano.

Le parole di Trump smentiscono così le ipotetiche trattative tra il Governo e la società ByteDance, oggetto di rumor negli ultimi giorni: i due non stanno collaborando per trovare una soluzione, dato che Trump ha eretto un muro (curiosa immagine metaforica, per il personaggio). TikTok cederà e venderà agli americani? E in questo caso, quale società ne raccoglierà l'eredità? Probabilmente Microsoft, se è vero che ha ricevuto appoggi dallo stesso Presidente.

Vale la pena ricordare come il ban di TikTok negli Stati Uniti sia arrivato come un fulmine a ciel sereno, lo scorso agosto 2020, in seguito alle accuse di spionaggio e di pericolo per la sicurezza americana. Dietro ByteDance e TikTok vi sarebbero, secondo gli accusatori, nientemeno che il governo centrale di Pechino e i comunisti.