WoW: Shadowlands: Maldraxxus, il secondo episodio di Aldilà, è disponibile

Maldraxxus, il secondo capitolo di Aldilà, la nuova serie animata dedicata alla prossima espansione di World of Warcraft: Shadowlands, è disponibile per la visione. Lo potrete trovare qui sopra, sui canali YouTube di Activision Blizzard o sul sito ufficiale.

Questo secondo video getta uno sguardo sul caos che regna tra le cinque casate di Maldraxxus mentre cercano di ottenere il controllo delle armate delle Terretetre. Draka, Orchessa del Clan Lupi Bianchi, non è nata guerriera, ma lo è diventata. Tra i fuochi della battaglia che forgiano le armate di Maldraxxus, Draka scoprirà che niente e nessuno, nemmeno lei stessa, è ciò che sembra.

Chi si fosse perso il primo episodio, chiamato Il Bastione, lo può trovare sul sito ufficiale del gioco o sul canale YouTube di World of Warcraft. Il terzo episodio, Selvarden, sarà disponibile dal 10 settembre.

Aldilà è una serie di corti animati divisa in quattro parti realizzata per presentare le Congreghe che dominano le nuove zone dell'espansione Shadowlands. Si tratta di un bel modo per introdurre i giocatori alle nuove tematiche che saranno introdotte con questo nuovo contenuto di WoW.

