Fortnite, tutte le nuove skin dell’Aggiornamento 14.30 in arrivo nei prossimi giorni

L'Aggiornamento 14.30 è approdato proprio di recente su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, e i dataminer e i leaker del titolo di Epic Games non sono di certo rimasti con le mani in mano. Altrimenti non staremmo scrivendo questo articolo, dedicato a tutte le nuove skin.



Si tratta di costumi in arrivo su Fortnite nei prossimi giorni: solitamente vengono rilasciati tutti in circa 20-25 giorni dalla loro prima introduzione nei file di gioco. Chiaramente gli sviluppatori di Epic Games potrebbero anche modificarli, eliminarli del tutto, o semplicemente lasciarli in serbo per i prossimi mesi: quando si tratta di materiale non ufficiale, nulla deve essere dato per scontato. L'Aggiornamento 14.30 del resto ha introdotto anche altre novità.



Possiamo però dare per scontato che la maggior parte dei nuovi bundle e degli oggetti cosmetici sarà dedicata - com'era lecito aspettarsi - ad Halloween 2020. Ecco qui di seguito tutte le nuove skin, ordinate per rarità in un'immagine: ricordate che i colori da tenere a mente sono verde (non comune), blu (raro), viola (epico) e arancione (leggendario).