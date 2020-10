PS Store, la libreria di giochi PS5 e PS4 è ora gestibile direttamente dal nuovo sito

PlayStation Store sta attraversando un periodo di completo rinnovamento e tra le novità applicate di recente c'è una nuova sezione dedicata alla libreria dei giochi PS5 e PS4 in possesso degli utenti, che può essere ora consultata e gestita direttamente dal sito internet.

Parliamo della versione web di PlayStation Store e del sito PlayStation.com, all'interno della revisione generale che coinvolge la versione internet e mobile della piattaforma Sony che si presenterà all'arrivo di PS5 con una nuova versione, escludendo peraltro PS3 e PS Vita, come riportato in precedenza.

Sul sito ufficiale PlayStation è dunque disponibile una nuova sezione chiamata Raccolta di Giochi, che consente di consultare la libreria degli utenti: effettuando il login, da questa sezione è possibile vedere quali giochi PS5 e PS4 si possiedono e navigare tra questi applicando vari filtri.

Ad esempio, è possibile ordinare i titoli in base a quelli che si sono ottenuti attraverso PS Plus o PS Now, consultare gli acquisti, gli ultimi scaricati o gli ultimi giocati e quando è stata l'ultima volta che abbiamo utilizzato i vari giochi. Purtroppo non è ancora possibile vedere la quantità di tempo passata su ogni gioco, ma considerando che questa è un'opzione ormai presente su qualsiasi altra piattaforma immaginiamo che venga inserita con i prossimi aggiornamenti.

PS Store e PlayStation.com sono dunque in evoluzione e nei prossimi giorni ci aspettiamo dunque l'arrivo di ulteriori caratteristiche, come forse anche la possibilità di creare una wishlist per i giochi che si vorrebbero acquistare, magari ricevendo segnalazioni su eventuali abbassamenti di prezzo, ma attendiamo di avere informazioni ufficiali da Sony al riguardo.

Non sono ancora integrati nel sistema nemmeno i nuovi trofei PlayStation, così come rimaniamo in attesa di vedere l'atteso sistema di tracking per questi, ma intanto la piattaforma Sony sta progredendo, in vista dell'uscita di PS5 sul mercato.