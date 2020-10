One Piece: Nami torna nel cosplay di ruivaagamer

Continuano le iniziative legate a Nami, l'affascinante personaggio di One Piece. Un nuovo cosplay ci ricorda ancora una volta quanto sia amata dai fan dell'opera e dal mondo dei cosplayer, oggi 14 ottobre 2020.



La cosplayer ruivaagamer, in particolare, ha dedicato il suo ultimo lavoro alla Nami di One Piece: una Nami che cerca valorizzare il suo fisico, come potrete facilmente vedere da voi. Ma non è solo questo: l'interpretazione è quella giusta, e sembra di trovarsi di fronte il personaggio dell'opera di Eiichiro Oda in persona.



Nami infatti è un membro storico della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, nonché la prima donna ad unirsi ai suoi vagabondaggi per mare. L'immagine del costume ve la riportiamo qui di seguito: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento.



E vi ricordiamo anche altri cosplay a tema manga e anime che potrete già trovare facilmente sulle nostre pagine: