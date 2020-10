PS5 mostrerà i progressi per ottenere i trofei con l'atteso sistema di tracking

PS5 sembra che otterrà finalmente una caratteristica molto attesa dagli utenti PlayStation già su PS4, ovvero la possibilità di vedere i progressi verso lo sblocco dei trofei attraverso un utile sistema di tracking, almeno in base a un'informazione prima diffusa e poi cancellata dal blog ufficiale francese.

La questione è ancora avvolta dal mistero, ma a questo punto sembra che sia quasi confermata: prima il PlayStation blog francese ha pubblicato per sbaglio l'informazione sull'arrivo del tracking dei trofei, poi questa è stata rimossa dal sito ma successivamente alcune email da parte di Sony hanno evidenziato la funzionalità su PS5, dunque tutto sembra pronto per un annuncio ufficiale.

Su PS4 non c'è la possibilità di vedere chiaramente quanto manchi allo sblocco di un trofeo, ovvero non è presente un sistema di tracking in tempo reale che mostri le azioni compiute o ancora da compiere per raggiungere i vari trofei. Questa mancanza è stata indicata spesso dagli utenti che attendono da tempo una correzione, la quale a quanto pare arriverà su PS5.

"PS5 console trophy tracker", si legge nel messaggio cancellato da Sony, "Quanto siete vicini a raggiungere quel raro trofeo d'oro? Vedete cos'altro vi manca di fare prima di sentire quel piacevole suono con il nuovo sistema di tracking nei giochi supportati su PS5".

Sebbene la funzionalità sia sicuramente gradita, risulta piuttosto strano il fatto che sembri sia prevista solo su PS5 e oltretutto per quanto riguarda i "giochi supportati". Il sistema di tracking degli obiettivi è infatti presente da anni su Xbox One ed è curioso che si presenti su PlayStation solo con la next gen, ma restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni e informazioni ufficiali da parte di Sony.

La questione emerge peraltro in corrispondenza con un cambiamento importante effettuato al sistema di trofei da oggi su PS4.