PlayStation Store cambierà su web e mobile con una nuova versione, senza PS3 e Vita

PlayStation Store subirà delle sostanziali modifiche per quanto riguarda il sito internet e l'app mobile con il rilascio di una nuova versione del digital delivery Sony, prevista più avanti nel mese di ottobre 2020.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale al riguardo ma l'informazione è stata diffusa agli sviluppatori, in base a quanto riferito da Push Square: Sony effettuerà delle modifiche sostanziali alla versione web di PlayStation Store e alla versione mobile, probabilmente con una nuova interfaccia e un sistema diverso di gestione dei materiali e della navigazione tra le pagine del negozio.

Tra le conseguenze che potrebbero essere più spiacevoli per gli utenti c'è l'eliminazione dei giochi PS3, PS Vita e PSP, a quanto pare: i giochi delle console precedenti a PS4 non saranno più acquistabili attraverso la versione web standard di PlayStation Store o su mobile, così come app, temi e avatar per PS4, a quanto pare, elementi che verranno rimossi anche dalle liste desideri degli utenti, nel caso siano presenti.

Tutto questo probabilmente servirà a "fare spazio" per l'arrivo di PS5, che si rifletterà in un PS Store maggiormente incentrato sulla nuova console e sui giochi per PS4. In ogni caso, i titoli delle generazioni precedenti e delle console portatili saranno comunque acquistabili accedendo al PlayStation Store attraverso le console, visto che i cambiamenti previsti riguardano solo le versioni web e mobile del digital delivery Sony e non la piattaforma online stessa.

In ogni caso, non si tratta ancora di nulla di ufficiale e attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Sony su questi cambiamenti previsti in vista dell'arrivo di PS5, che ricordiamo uscirà il 19 novembre 2020, anche se i giochi di lancio saranno disponibili in anticipo rispetto alla console, come annunciato oggi.