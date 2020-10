The Medium per Xbox Series X: un "mistero" verrà svelato domani

The Medium sta per svelarsi in qualche altra sua parte, forse con un nuovo trailer o altre informazioni in arrivo domani, con appuntamento fissato oggi da Bloober Team attraverso il tweet che riportiamo qui sotto e che punta al 9 ottobre 2020.

"Notizie che stavate aspettando. Un mistero verrà svelato domani: venerdì alle ore 15:00", questo è il sibillino messaggio pubblicato dall'account ufficiale di The Medium attraverso Twitter, che preannuncia evidentemente delle novità in arrivo per domani alle 15:00, ora italiana.

Non resta dunque che attendere per sapere di cosa si tratti: potrebbero essere nuovi materiali come trailer o immagini oppure nuove informazioni, se non entrambe le cose. Considerando che non è ancora nota, potrebbe trattarsi anche della data di uscita di The Medium, che potrebbe peraltro corrispondere a quella di Xbox Series X rendendolo dunque ufficialmente un gioco di lancio.

The Medium è il nuovo horror da parte di Bloober Team che ha la caratteristica di mettere in scena gli eventi su due dimensioni parallele e visitabili in ogni momento passando da una all'altra, attraverso un improvviso cambio che modifica sostanzialmente tutto il mondo di gioco.

Di The Medium abbiamo visto di recente qualcosa della sua storia nel nuovo trailer pubblicato il 24 settembre, così come abbiamo scoperto con piacere che il prezzo è più basso del previsto, sebbene il titolo sia comunque in arrivo all'interno di Xbox Game Pass. Resta, peraltro, uno dei giochi più interessanti della prima mandata di esclusive per Xbox Series X.