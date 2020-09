The Medium su Xbox Series X, il prezzo è più basso del previsto

The Medium per Xbox Series X e Series S è comparso sul Microsoft Store con una propria pagina ufficiale ormai completa, cosa che consente anche di vedere il suo prezzo che appare più basso del previsto a 49,99 euro, almeno visto l'andazzo della next gen visto finora soprattutto lato PS5.

The Medium costerà dunque 49,99 euro in base alla pagina ufficiale sul Microsoft Store, un prezzo alquanto in linea con i costi attuali dei giochi per PC e Xbox One ma che risulta quasi sorprendente considerando la tendenza all'aumento vista con l'avvicinarsi della next gen, sebbene ci sia da dire che, su questo fronte, Xbox Series X e Series S sembrano voler mantenere una certa continuità rispetto alla generazione attuale.

È anche vero che si tratta di una produzione considerata semi-indie, provenendo da un team di dimensioni medie come Bloober Team e non essendo afferente alla tipica sfera dei giochi tripla A che solitamente escono con prezzi più alti, ma trattandosi comunque di uno dei titoli più in vista della prima mandata su Xbox Series X e Series S, fa piacere vedere che il costo è afferente alle tradizioni.

C'è da dire, inoltre, che The Medium sarà anche disponibile al lancio su Xbox Game Pass, dunque gli abbonati al servizio Microsoft potranno giocarlo anche senza spendere questi 49,99 euro, ma chi volesse effettuare l'acquisto standard non dovrà comunque affrontare un esborso eccessivo.

Restiamo in attesa di altre informazioni su prezzi e giochi previsti al lancio di Xbox Series X e Series S, visto che sull'argomento non c'è ancora una lista ben definita. Sul fronte PS5 abbiamo invece le idee più chiare e purtroppo l'incremento di prezzo è palese sia per i first party che per i third party come Godfall.