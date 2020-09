PS5, un video sulle caratteristiche tecniche da PlayStation UK

PS5 viene spiegata più nel dettaglio nelle sue varie caratteristiche tecniche in questo nuovo video di PlayStation Access, rubrica gestita dalla divisione britannica di Sony PlayStation, che illustra pezzo per pezzo le specifiche della nuova console.

Mancano ancora vari elementi per avere una conoscenza totale di PS5, di cui ancora non abbiamo potuto vedere niente dell'interno, ad esempio, così come del suo sistema di raffreddamento, ma intanto possiamo ripassare un po' tutte le caratteristiche annunciate in forma ufficiale da Sony in questo nuovo video.

Nel video vengono dunque spiegati gli elementi base di PS5, ovvero la CPU basata su architettura AMD Zen 2 con 8 core a 3,5 GHz, la GPU custom RDNA 2 in grado di raggiungere 10,28 TeraFLOPS (a quanto pare approssimati a 10,3 nel video), la RAM da 16 GB GDDR6 a 448 GB/s e ovviamente il celebre SSD da 825 GB in grado di assicurare una banda dati da 5,5 GB/s minima, per quanto riguarda i dati non compressi.

Tutti elementi già noti, dunque, ma illustrati più nel dettaglio in un riepilogo che fa comunque comodo, arricchito peraltro da vari confronti diretti con PS4 e le rispettive performance e specifiche tecniche, per far capire meglio il salto generazionale offerto da PS5.

Prosegue dunque il percorso di avvicinamento all'uscita della next gen Sony con questi video di approfondimento da parte di PlayStation Access, dopo il precedente con le 23 cose da sapere prima di comprarla. Dal punto di vista tecnico, è emerso anche che la velocità dell'SSD può aumentare fino a 17,38 GB/s grazie a Oodle Texture.