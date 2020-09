PS5: 23 cose da sapere prima di comprarla

PlayStation Access ha pubblicato un video per illustrare le 23 cose da sapere prima di acquistare PS5, ossia un elenco di fatti essenziali sulla console, con ben riassunti i punti forti della stessa.

I primi punti sono tutti notissimi: si parte dal design della console, si passa poi ai due modelli (con lettore ottico e solo digitale) al prezzo (499€ / 399€) e alla data di disponibilità (19 novembre dalle nostre parti). Quindi si arriva ai giochi. In particolare vengono mostrati i titoli esclusivi di lancio: Astro's Playroom, che sarà preinstallato nella console, Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure, Destruction AllStars e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Il punto successivo è la PS Plus Collection, ossia la raccolta di giochi di PS4 che su PS5 sarà completamente gratuita per gli abbonati Plus. Un bel saltoe si parla di DualSense prima e di caratteristiche tecniche della console poi, con una menzione speciale per l'SSD super veloce e una per il ray tracing. C'è spazio anche per gli accessori e per i miglioramenti dei giochi PS4 fatti girare su PS5. Guardate il video sottostante per tutti i dettagli.