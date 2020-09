Rayman, Ubisoft anticipa l'arrivo di qualcosa, ma potrebbe non essere un nuovo gioco

Ubisoft ha anticipato l'arrivo di una qualche novità relativa a Rayman dal suo studio di Montpellier, pubblicando delle immagini di lavorazione, sostanzialmente degli artwork.

Il messaggio di accompagnamento specifica però che non si tratta di un nuovo gioco:

"Dallo studio di Montperllier sta per arrivare qualcosa...

Secondo voi cosa potrebbe essere?

Indizio: Non è un nuovo gioco :)"

Ciò non esclude che possa trattarsi comunque di un progetto videoludico, magari di una raccolta con tutti i capitoli della serie (prendetela come un'ipotesi, non come una certezza). Da notare che in una delle foto è visibile anche un artwork di Tonic Trouble, vecchio platform 3D di Ubisoft, ideato (ma non diretto o sviluppato) da Michel Ancel, che non ha mai avuto seguiti.

L'affermazione che non si tratti di un nuovo gioco potrebbero però dover essere presa alla lettera. Difficile dire cosa si nasconda in questa vaghissima anticipazione. Forse di un catalogo retrospettivo dedicato a Rayman e derivati? Poco probabile, visto che nei commenti al post è stato escluso da Ubisoft stessa. Vedremo nei prossimi giorni di cosa si tratta. L'unica certezza è che l'uomo melanzana farà ritorno, in un modo o in un altro.