Extra Coin: un trailer annuncia il nuovo gioco dei creatori di The Wardrobe

Con un trailer di annuncio CINIC Games, lo sviluppatore italiano di The Wardrobe, ha annunciato il suo nuovo progetto: Extra Coin. Si tratta di una nuova avventura in arrivo su Steam (e generiche console) nel 2021 dallo stile davvero particolare.

Dopo il successo di The Wardrobe, CINIC Games ci riprova con un adventure game ambientato nel social network virtuale "The Arcade".

Extra Coin parla di Mika Wattson, una ragazza rimasta sola al mondo dopo la morte del nonno e che decide di iscriversi a The Arcade, l'odiato social network che le ha strappato via i suoi genitori. Dopo essersi uniti al programma Extra Coin, entrambi si sono infatti connessi permanentemente al mondo virtuale, abbandonando le proprie esistenze terrene. Mika scopre suo malgrado che il medaglione donatole dal nonno prima di morire, ha la capacità di rivelare l'identità degli utenti di The Arcade, violando una delle tre regole del social network e riuscendo così a portare alla luce oscuri segreti.

Extra Coin permetterà non solo di affrontare le vicende di Mika all'interno del social network ma anche di vivere e approfondire le dinamiche di The Arcade costruendo il proprio personaggio, con centinaia di possibilità di personalizzazione nell'aspetto e nelle caratteristiche, andando così a modellare stili di gioco unici e differenti. Ogni utente all'interno del social avrà i propri follower, che fungeranno inoltre da valuta in-game, spendibili solo dopo averne soddisfatto vezzi e bisogni, e che quindi influenzeranno inevitabilmente le vostre decisioni.

Nel banner del gioco si vede Skinny di The Wardrobe, che era il personaggio doppiato da Federico Maggiore, voce storica di Multiplayer.it e dei Punto Doc. Chissà se tornerà come voce di Skinny anche stavolta.

Extra Coin sarà disponibile entro la prima metà del 2021 su PC e console.