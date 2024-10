Un mondo in fiamme. Strade dilaniate da rivolte e violenza sistemica. Un metaverso come via di fuga per scappare dal dolore insostenibile del quotidiano. Sembra di parlare di una realtà non troppo distante, ma, per fortuna, questa è ancora solo la trama alla base di Extra Coin, un videogioco d'avventura che rispolvera i vecchi fasti delle esperienze arcade per raccontare la sua storia di inganni e segreti, creato da CINIC Games, casa di sviluppo fiorentina che ha saputo dimostrare che anche in Italia è possibile realizzare delle opere videoludiche di un certo spessore senza dover per forza strafare.

Meglio fuori che dentro?

Extra Coin ci fa immergere in un mondo che pare veramente al capolinea. Sono pochi i giorni in cui i cieli non sono lacerati dal fumo dei conflitti mondiali. Questo la giovane Mika lo vede ogni volta che si affaccia dalla finestra della casa del nonno, con il quale vive perché i genitori l'hanno abbandonata per immergersi a tempo pieno in The Arcade, un metaverso pacifico, dove il dolore e la morte sono ben lontani.

Le notti di Mika non sono affatto tranquille

L'unico obiettivo della ragazza è quello, una volta compiuta l'età adeguata per accettare gli infidi Termini di Servizio del gioco, di andare a cercare i suoi genitori in questa realtà virtuale all'avanguardia e fare in modo che tornino da lei. Come ogni apparente Paradiso, però, si intuisce ben presto che qualcosa non quadra e che, forse, non è poi tanto diverso da quello all'esterno, se non addirittura più pericoloso.

Questa, in sostanza, è la storia che sorregge il gioco di CINIC Games. Non è in lizza per un premio sull'originalità, né è tantomeno in grado di spiccare per dei momenti particolarmente avvincenti, ma, in generale, funziona e scorre leggera, bilanciandosi egregiamente con i momenti di gioco, senza appesantire l'esperienza e consentendo, grazie a una ristretta ma ben tarata possibilità di scelta, di condurre a situazioni e finali differenti.