Il cosplay della Regina Marika di Elden Ring firmato da Ulichan è praticamente perfetto

Elden Ring è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni e come da tradizione dei souls-like di FromSoftware presenta personaggi criptici ma carismatici molto apprezzati dai giocatori. Tra questi c'è anche la misteriosa e affascinante Marika, filo conduttore della lore del gioco, protagonista del cosplay realizzato da Ulichan.

Marika, la Regina Eterna, è una figura chiave nell'universo di Elden Ring e nella sua espansione, Shadow of the Erdtree. Come rappresentante della Volontà Superiore, le sue azioni scatenano gli eventi che trasformano l'Interregno in una terra oscura e decadente, ben nota ai giocatori negli ultimi due anni. Questi eventi spingono il SenzaLuce, il nostro personaggio, a confrontarsi con i Semi-dei, che sono anche figli di Marika, per raccogliere i frammenti dell'Anello Ancestrale.