Scontro tra un veicolo di Google Street View e una Fiat Uno a Castello d'Aviano

Ieri, intorno alle ore 13:00, un incidente stradale ha coinvolto un'auto di Google Street View sulla SP 52, a Castello d'Aviano, in provincia di Pordenone. Il veicolo, una Honda Civic, non era in servizio al momento dello scontro . Alla guida c'era un uomo di 38 anni, residente a Fontanafredda, che ha perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente una Fiat Uno guidata da un uomo di 57 anni di Aviano.

Intervento dei soccorsi

Il conducente della Fiat Uno ha riportato diverse ferite, tra cui lesioni alle gambe e al braccio sinistro, ed è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Pordenone, che hanno impiegato strumenti come divaricatori e cesoie oleodinamiche per riuscire a liberare l'uomo dal veicolo. L'intervento è durato alcuni minuti, durante i quali la strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, con conseguenti disagi per il traffico.

Una foto dall'incidente.

Le autorità hanno richiesto il supporto dell'elisoccorso del Nue 112, considerando la gravità iniziale della situazione. Tuttavia, fortunatamente, l'intervento dell'elisoccorso non si è rivelato necessario. Il ferito è stato invece trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove ha ricevuto le cure del caso. Sebbene le sue condizioni siano serie, non è in pericolo di vita e dovrebbe riprendersi completamente.