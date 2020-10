Xbox Series X: un teaser anticipa un nuovo trailer per domani

Xbox Series X e Series S saranno protagoniste di un nuovo trailer promozionale domani, in base a quanto è visibile nel messaggio teaser pubblicato da Xbox nel tweet riportato qui sotto, che di fatto annuncia il nuovo pezzo della campagna promozionale prevista da Microsoft per la nuova console.

Di fatto, siamo al livello dell'annuncio di un annuncio, ma di questi tempi basta a scatenare una certa aspettativa: il nuovo trailer della serie "Power Your Dreams", ovvero lo slogan scelto da Microsoft per la sua next gen di Xbox Series X e Series S, arriverà domani e intanto possiamo vederne un frammento nel brevissimo filmato teaser a corredo.

In linea con lo stile tipico dei filmati utilizzati per queste occasioni, anche questo sembra trasportare un giocatore qualsiasi in mezzo a situazioni e scenari epici e sconvolgenti, molto al di fuori della realtà quotidiana, grazie alla forza trascinante dei mondi videoludici.

Uno stile simile anche a quello del recente spot pubblicitario su PS5 sul superare i limiti e andare oltre, almeno in base al poco che possiamo vedere, o anche con il primo e affascinante trailer di presentazione di Xbox Series X, che presentò la nuova console Microsoft a sorpresa nel corso dei Game Awards 2019.

Attendiamo dunque di vedere cosa abbia in serbo Microsoft per presentare in maniera spettacolare Xbox Series X e Series S, con appuntamento fissato a domani. Intanto, sembra di intravedere qualcosa di Assassin's Creed Valhalla nello scenario che emerge dal breve frammento di video.