PS5 sarà più silenziosa di Xbox Series X, secondo lo youtuber Dave Lee

PS5, grazie anche alle sue dimensioni generose, sarà più silenziosa di Xbox Series X, a quanto pare lo youtuber Dave Lee è sicuro di questo, come riferito nel suo recente video di approfondimento incentrato sull'hardware della console Sony.

Il nuovo filmato di Dave Lee è basato ovviamente sul noto teardown ufficiale di PS5 che ha svelato finalmente l'interno della console e in particolare il suo sistema di raffreddamento che è già che ha colpito particolarmente lo youtuber, in maniera positiva per le soluzioni mostrate.

Dave Lee non è propriamente un esperto di videogiochi, o almeno non si è mai concentrato molto sull'argomento, ma nei suoi video analizza soprattutto il design dei dispositivi e la loro funzionalità e su questi aspetti ha incentrato la sua recente analisi di PS5. Anche secondo lui il primo aspetto che colpisce di PS5 è il fatto che sia gigantesca, ma questo nasconde anche un grande vantaggio, ovvero la possibilità di potervi inserire componenti ampi che hanno maggiore possibilità di funzionare bene in termini di raffreddamento e silenziosità.

Ventola e heatsink molto ampi dovrebbero garantire una dispersione più semplice del calore rispetto a una console più piccola come Xbox Series X, cosa che dovrebbe rendere PS5 più silenziosa, secondo lui. A dire il vero sembra liquidare con frettolosità un po' eccessiva alcune differenze, come quella costituita dal fatto che Xbox Series X usi un sistema a camera di vapore rispetto al dissipatore con heatpipe classico di PS5 ("funzionano allo stesso modo", solo che "uno ha un nome esotico", sostiene nel video), ma si dimostra sicuro che l'ampiezza sia determinante per rendere PS5 più silenziosa.

Lee si concentra dunque sull'enorme ventola e soprattutto sul sistema di raffreddamento a metallo liquido, che è forse la cosa più interessante: come riferito dallo youtuber, non si tratta di un sistema nuovo, essendo presente da anni in ambito PC, ma il fatto che sia stato inserito in un dispositivo che è destinato ad essere prodotto in massa e sottoposto a un utilizzo intensivo lo rende molto innovativo (nonostante, anche su questo punto, ci sia da dire che Asus e altre compagnie hanno prodotto vari modelli di laptop alquanto diffusi sul mercato con raffreddamento a metallo liquido).

A fronte dei problemi che il sistema del metallo liquido ha riscontrato negli anni scorsi (sull'affidabilità e l'erosione dei componenti, soprattutto) è chiaro che Sony abbia trovato delle soluzioni alternative per garantirne il funzionamento su larga scala.