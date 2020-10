PS4: l'aggiornamento 8.00 ha rimosso delle caratteristiche, facendo arrabbiare gli utenti

L'aggiornamento 8.00 del firmware di PS4 ha rimosso diverse caratteristiche, facendo arrabbiare parecchio gli utenti, in particolare quelli che le utilizzavano regolarmente e che non sono stati avvisati per tempo che da ora in poi dovranno farne a meno.

Quindi non solo ci sono stati grossi problemi dopo l'installazione, ma anche dei tagli che secondo molti sarebbero inspiegabili, visto che ci troviamo a fine generazione. In particolare ora non è più possibile organizzare Eventi o accedere a quelli esistenti. Inoltre, non è più possibile creare comunità private tramite l'applicazione della community, nonostante quelle preesistenti siano ancora accessibili.

Difficile dire come mai Sony abbia rimosso queste caratteristiche, dato che sulla nota di rilascio ufficiale non ha spiegato i motivi di questa scelta. Forse non erano molto utilizzate, o magari cozzavano con le nuove direttive per la moderazione, molto più stringenti, come dimostra la possibilità di registrare le conversazioni vocali per denunciare le violazioni. È anche possibile che Sony abbia intenzione di reintrodurle in una nuova veste su PS5 e che nel frattempo abbia rimosso quelle per PS4. Chissà.