iPhone 12: preordini in esaurimento, consegna spostata a novembre

I preordini degli iPhone 12, modello Pro compreso, nel negozio della Apple stanno per esaurirsi. Alcune configurazioni lo sono già. La casa di Cupertino non ha diramato nessun comunicato in merito, ma per capirlo basta vedere l'attuale data di consegna stimata per i nuovi ordini, almeno negli Stati Uniti: novembre 2020.

Ad esempio la finestra di arrivo dell'iPhone 12 Pro da 128GB senza SIM è stimata tra il 6 e il 13 novembre. Alcune configurazioni sono ancora disponibili per il 23 ottobre, ma anche queste pare che vadano velocemente sparendo.

Molto meglio la situazione dell'iPhone 12 standard, ancora disponibile per il 23 ottobre in molte configurazioni. Per le prenotazioni degli iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max è ancora presto, visto che si apriranno il 6 novembre.

Apple ha anche iniziato a ricevere ordini per il nuovo iPad Air, che rimane disponibile per il giorno di lancio, ossia il 23 ottobre.