XIII remake: il trailer delle armi

Microids ha pubblicato il trailer delle armi del remake di XIII, rifacimento di uno sparatutto in prima persona dedicato a un personaggio dei fumetti, noto soprattutto in Francia (non per niente l'originale era di Ubisoft e il remake è di Microids, due publisher francesi).

Come il titolo del video fa intuire, è dedicato all'arsenale che useremo durante l'avventura, sia quello offensivo, come pistole, fucili o granate, sia quello più creativo, come i vari gadget che ci permetteranno di toglierci d'impaccio in situazioni disperate. Se vogliamo il filmato è anche un ottimo modo per vedere il gioco in azione nella sua forma definitiva. In fondo all'uscita non manca molto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che XIII remake uscirà il 10 novembre su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.