Dragon Ball, Bunny Bulma torna nel cosplay di chibikaty

Il fine settimana è ufficialmente cominciato, e di conseguenza non può mancare il nostro appuntamento con i cosplay del momento. Oggi 17 ottobre 2020, in particolare, possiamo tornare a mostrarvi un lavoro dedicato alla Bunny Bulma di Dragon Ball.



La cosplayer chibikaty ha scelto di dedicare il suo ultimo lavoro proprio a questo personaggio del manga di Akira Toriyama, una variante di Bulma apparsa solo in pochi capitoli. Sufficienti, però, affinché tutti i fan se ne ricordassero.



Il lavoro è stato realizzato con estrema precisione e cura per i particolari, e l'interpretazione di chibikaty è praticamente perfetta. Ciò spiega anche l'enorme successo ottenuto dal cosplay su Instagram: circa 7500 in appena un giorno di tempo. Trovate l'immagine poco più avanti: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. E a tema Dragon Ball abbiamo anche un recente cosplay dedicato all'Androide C18, ovviamente.