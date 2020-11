PS5 Digital Edition non sfonda in Giappone, la gente vuole ancora i dischi?

La Digital Edition di PS5 non ha sfondato in Giappone, totalizzando appena il 12% delle vendite totali rispetto all'eloquente 88% della versione standard della nuova console Sony.

La notizia arriva dall'analista Daniel Ahmad sulla base dei primi dati di vendita di PS5 al lancio in Giappone, che come abbiamo potuto vedere sono stati piuttosto bassi per via delle scorte limitate.

88% of units sold were the disc ver. btw — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 18, 2020

È dunque possibile che le unità disponibili per la Digital Edition di PlayStation 5 fossero effettivamente in numero minore rispetto alla versione standard, il che ha dato vita a questa inattesa proporzione.

Oppure è possibile che i tanti vantaggi legati alla retrocompatibilità abbiano spinto la maggior parte degli utenti giapponesi ad acquistare la console dotata di lettore disco, così da poter riutilizzare i propri giochi, magari in una versione migliorata.

È tuttavia ancora presto per trarre qualsiasi tipo di conclusione: domani sarà il day one di PS5 anche in Europa e sarà interessante quante unità sono state davvero distribuite nel mercato occidentale.