Marvel's Avengers: l'operazione Kate Bishop - AIM allo Scoperto si presenta in trailer

Marvel's Avengers si espande ancora con l'arrivo di Kate Bishop, protagonista della sua Operazione AIM Allo Scoperto, che si presenta nel nuovo trailer pubblicato qui sopra e con diversi dettagli emersi nelle ore scorse.

Kate Bishiop è la nuova super eroina ad aggiungersi al cast di Marvel's Avengers, protagonista della nuova war table andata in scena proprio oggi. Il nuovo aggiornamento verrà pubblicato l'8 dicembre 2020 all'interno dell'operazione "Kate Bishop - AIM allo scoperto". Oltre alla nuova supereroina giocabile, Kate Bishop, e al nuovo capitolo della storia dell'Iniziativa Avengers, l'operazione in questione introdurrà anche un nuovo e potente nemico, il super adattoide, che metterà alla prova i giocatori con abilità e armamenti che imitano gli attacchi degli Avengers.

L'introduzione ad "AIM allo scoperto" è iniziata con le nuove ed enigmatiche missioni tachioniche apparse sui tavoli strategici dei giocatori alcune settimane fa. In "AIM allo scoperto", Kate Bishop, arciere provetta e abile ginnasta, tornerà dopo che le sue indagini sulla scomparsa di Nick Fury in seguito all'A-Day hanno portato alla sparizione anche del suo mentore: Clint Barton (alias Hawkeye). Man mano che dipanerà il mistero che si cela dietro l'improvvisa comparsa delle fratture tachioniche che deformano il tempo, Kate scoprirà un nuovo e tremendo piano dell'AIM, che la porterà a collaborare nuovamente con gli Avengers.

La storia "AIM allo scoperto" ha inizio poco dopo la conclusione della campagna di gioco "Riuniti" di Marvel's Avengers, ed è solo la prima metà dell'arco narrativo di Hawkeye. Clint Barton, alias Hawkeye, entrerà in scena a inizio 2021 per la seconda metà della storia, gettando le basi per gli eventi futuri dell'Iniziativa Avengers.

Marvel's Avengers è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PC e Stadia, con le versioni specifiche su PS5 e Xbox Series X rimandate al 2021 con un upgrade specifico, mentre la versione originale può ovviamente essere giocata anche sulle nuove console grazie alla retrocompatibilità di queste. Coloro che possiedono già la versione originale, possono ottenere l'upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X|S.