Monster Hunter Rise: il lancio della demo manda in tilt l'eShop di Nintendo

Come promesso da Nintendo e Capcom, la demo di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è finalmente disponibile. L'eccitazione dei giocatori è stata tale e tanta da essersi riversati tutti sull'eShop, mandandolo in tilt e causando dei forti rallentamenti nel download, con decine di minuti di attesa prima dell'inizio dello stesso.

Evidentemente il Direct dedicato a Monster Hunter Rise ha fatto il suo lavoro, facendo crescere esponenzialmente il livello di attesa. La divisione giapponese di Nintendo ha chiesto quindi di non intasare i server ed essere pazienti.

Nintendo: "Attualmente c'è una forte concentrazione di accessi nel Nintendo eShop di Nintendo Switch, quindi il download del software potrebbe non iniziare immediatamente. Chiediamo scusa per l'inconveniente e vi preghiamo di aspettare finché il vostro download non inizi."

Nintendo ha poi spiegato: "Premere il pulsante "Scarica la demo" più volte sulla pagina del Nintendo eShop può ritardare l'avvio del download. Se non inizia, vi preghiamo di aspettare che lo faccio. Attualmente il ritardo è di decine di minuti."

Se vi interessa saperne di più, abbiamo appena pubblicato un provato di Monster Hunter Rise che potrebbe fare al caso vostro. Il gioco sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2021, in esclusiva su Nintendo Switch.