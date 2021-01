Ask Iwata sarà pubblicato ad aprile, per la gioia dei fan di Nintendo

Ask Iwata, il libro che raccoglie interviste e scritti del compianto ex-presidente di Nintendo Satoru Iwata, uscirà in occidente il 13 aprile 2021. VIZ Media ha quindi mantenuto la promessa di pubblicarlo entro la primavera di quest'anno.

Curato da Hobonichi, sarà composto da 176 pagine e costerà 23 dollari. Potete vederne la copertina in testa alla notizia. Naturalmente sarà in lingua inglese. Difficilmente ne vedremo un'edizione italiana, quindi bisogna accontentarsi. Se vi interessa, è prenotabile in formato fisico da Amazon. Meglio sarebbe dire che lo era, visto che è già andato tutto esaurito.

Iwata morì nel luglio del 2015, dopo aver lottato contro una terribile malattia. Oltre a essere un ex-sviluppatore e CEO di Nintendo, era noto anche per le sue apparizioni nei Nintendo Direct, spesso insieme all'amico Reggie Fils-Aime, all'epoca presidente di Nintendo of America, e appunto per la rubrica Iwata Asks, in cui ha intervistato alcuni dei nomi più importanti dell'industria videoludica giapponese.