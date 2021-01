Genshin Impact, il provocante cosplay di Lisa firmato Helly Valentine

Genshin Impact continua a ispirare le modelle che si dedicano al cosplay, e la nuova Lisa di Helly Valentine ne è la conferma: si tratta di un'interpretazione provocante ma non troppo.

Dopo averci deliziato con il sexy cosplay di Seraphine da League of Legends, la modella russa ha dunque deciso di dedicarsi a un altro free-to-play di successo, quello sviluppato dallo studio cinese miHoYo.

La Lisa di Helly non è magari strabordante come quella di Hane Ame, ma in termini di dettaglio e cura del costume appare ugualmente valida, come dimostra la foto qui in calce.

Capace di totalizzare incassi per quasi 400 milioni di dollari solo su iOS e Android, Genshin Impact continuerà senz'altro a fornire materiale per validissimi cosplay.