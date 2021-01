The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi GOTY, solo The Witcher 3 ha fatto meglio

The Last of Us 2 ha vinto ad oggi oltre 200 premi GOTY, per la precisione 215: un risultato straordinario, che negli ultimi cinque anni è stato superato solo da The Witcher 3: Wild Hunt, premiato come Game of the Year 259 volte.

Il titolo sviluppato da Naughty Dog, che fa di Sony l'unico publisher ad aver vinto più GOTY per tre anni di fila, ha ricevuto voti stellari da parte della stampa specializzata e convinto anche il pubblico, totalizzando vendite per 4 milioni di copie solo nei primi tre giorni.

Nella classifica dei giochi con il maggior numero di premio come Game of the Year The Last of Us 2 si piazza dunque fra i migliori in assoluto: andando più indietro del 2015 hanno fatto meglio solo l'originale The Last of Us (249 GOTY) nel 2013 e The Elder Scrolls V: Skyrim (227) nel 2011.

È certamente vero che nel corso degli anni si sono moltiplicate le testate di rilevanza internazionale che hanno istituito questo tipo di riconoscimento, ma è altrettanto vero che si sono moltiplicate le uscite e il mercato è diventato più competitivo.