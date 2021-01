Destruction AllStars: video gameplay trafugato da Share Factory sul gioco PS5

Destruction AllStars torna a mostrarsi in un breve video contenente un veloce montaggio di varie scene di gameplay, che illustrano qualcosa del gioco vero e proprio per PS5, destinato ad arrivare il mese prossimo direttamente su PS Plus.

Il video in questione deriva dai contenuti trovati all'interno di Share Factory Studio, ovvero l'applicazione che consente agli utenti PS5 di registrare, montare e condividere filmati di gioco con la community, ed è stato pubblicato su Reddit in via non ufficiale.

Si tratta di un video molto breve ma che consente di vedere spezzoni veri e propri del gioco, con alcune modalità di gioco in evidenza e alcune caratteristiche del gameplay visibili, come la possibilità di scendere dai veicoli e muoversi a piedi all'interno delle arene.

Come abbiamo riportato in precedenza, dopo essere stato inizialmente previsto come gioco di lancio di PS5, Sony ha modificato i piani per il titolo in questione, ritardandone l'uscita e inserendolo direttamente all'interno del catalogo dei giochi gratis di PS Plus, dove arriverà a febbraio 2021, ovvero farà parte dei titoli gratuiti per gli abbonati previsti per il mese prossimo nel servizio Sony.

Questo dovrebbe garantire Destruction AllStars una partenza nettamente avvantaggiata, visto che la sua diffusione sarà ben più ampia e veloce con un inserimento gratuito per gran parte degli utenti PS5. Trattandosi di un gioco multiplayer, una diffusione iniziale gratuita potrebbe garantire la costruzione di una notevole community attiva fin dall'inizio, cosa molto importante per consentire al gioco di proseguire ed arricchirsi anche in seguito. Per il resto, dovrebbero arrivare presto nuovi dettagli al riguardo.