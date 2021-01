PS5 a confronto con un PC da 500 dollari: i risultati sono sorprendenti

Non poteva mancare il confronto fra PS5 e un PC da 500 dollari, ovvero la tipica prova diretta tra console e PC a parità di prezzo, che è un classico intramontabile nelle guerre tra utenti, dunque vediamo questo interessante video pubblicato da Gamers Nexus, riportato qui sopra.

Steve Burke di Gamers Nexus, canale YouTube specializzato soprattutto in ambito PC, ha pubblicato un video in cui mette a confronto una PS5 con un PC che - sostiene - è stato assemblato usando pezzi che richiedono un costo equivalente alla console Sony, ovvero 500 dollari.

Il confronto è stato fatto su alcuni giochi, pubblicando i risultati in termini di frame-rate e i risultati sono alquanto sorprendenti, perché a quanto pare il PC riesce a superare PS5 in vari frangenti, nonostante sia costruito con componenti hardware piuttosto "vecchi".

Per rientrare nel budget, come GPU per il PC è stata scelta una Nvidia GeForce GTX 1060, dunque una scheda non proprio di ultima generazione e in ogni caso nemmeno una di fascia alta, ma accompagnandola con una CPU AMD Ryzen 3300x.

I risultati sono sorprendenti in quanto, con una configurazione del genere e a parità di prezzo, ci si aspetterebbe che PS5 domini il confronto senza problemi avendo una configurazione sulla carta largamente superiore, con una GPU che è stata paragonata a una 2080 Super se non più, invece i dati di GamersNexus dimostrano il contrario. Per quanto riguarda Devil May Cry 5 Special Edition, nella modalità High frame-rate, le performance medie del PC risultano nettamente più alte (142 fps contro i 108 fps di PS5), in Borderlands 3 il PC supera PS5 per 130 fps contro 118 fps come performance medie, mentre in Dirt 5 PS5 risulta in vantaggio sugli fps medi con 119 contro 108.

Considerando la GPU alquanto modesta del PC e la CPU di fascia non altissima (ma comunque attuale, almeno questa), ci si sarebbe aspettati probabilmente un andamento diverso. Tuttavia, ci sarebbero da fare dei distinguo: prima di tutto, PS5 può essere acquistata anche a 400 dollari, dunque 500 dollari non è il suo prezzo standard di base, inoltre è un po' sospetto che un PC interamente funzionante con GTX 1060 e 3300X possa effettivamente costare 500 dollari, comprendendo anche gli altri elementi.

Infine, bisogna considerare che per Devil May Cry 5 è stato escluso ovviamente il ray tracing che non è visualizzabile dalla GTX 1060, mentre per tutto il resto le impostazioni grafiche sono state rese quanto più possibile equivalenti.