Overwatch 2 verrà affiancato da un capitolo mobile in sviluppo, secondo un insider

Overwatch 2 potrebbe essere affiancato da un nuovo Overwatch Mobile, che secondo un giornalista/insider dovrebbe essere già in sviluppo parallelamente al nuovo capitolo ufficiale da parte di Blizzard, in attesa anche quest'ultimo di ulteriori aggiornamenti sulla lavorazione.

La voce di corridoio arriva da Richard Lewis, editor del sito Dexerto.com che è normalmente molto addentro alle questioni relative ai giochi multiplayer competitivi e agli eSport, con particolare riguardo anche per Overwatch, ovviamente, calzando pienamente nei maggiori argomenti di discussione su tali lidi.

Secondo non meglio specificate fonti, a quanto pare interne a Blizzard, oltre a Overwatch 2 sarebbe dunque previsto un possibile Overwatch Mobile, con titolo assolutamente da definire, in grado di portare il mondo competitivo online dello sparatutto con eroi nel contesto portatile.

L'idea, secondo Lewis, sarebbe annunciare Overwatch Mobile nelle immediate vicinanze del lancio di Overwatch 2, probabilmente precedendolo in maniera da aiutare anche la promozione del secondo capitolo e alimentando l'attesa per questo, forse con collegamenti diretti tra l'esperienza di gioco in versione mobile e quella del secondo capitolo vero e proprio.

In ogni caso, tutto il progetto potrebbe essere stato messo in discussione con i grossi ritardi accumulati dallo sviluppo in Blizzard con la pandemia da Covid-19. La necessità di riorganizzare il personale e gli sviluppatori sui progetti di maggiore entità in modo da non perdere troppo tempo potrebbe aver messo in pausa il progetto Overwatch Mobile, di secondaria importanza rispetto ad altri. In ogni caso, attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.

Nel frattempo, Overwatch ha ricevuto un update next gen per Xbox Series X|S che migliora performance e risoluzione del gioco, mentre alla BlizzCon 2021 è stata presentata Sojourn, il nuovo personaggio.