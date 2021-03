Animal Crossing New Horizons: gli ombrelli personalizzati diventano arredi da casa

I giocatori di Animal Crossing New Horizons, l'amatissimo life simulator per Nintendo Switch, hanno scoperto come utilizzare gli ombrelli per creare oggetti di arredo per la casa. Come potete vedere anche dall'immagine nella notizia e dal tweet in calce, gli ombrelli posizionati a terra permettono di creare tramite un'illusione ottica degli oggetti tridimensionali, ad esempio delle cucce con un gatto.

Altri giocatori di Animal Crossing New Horizons hanno creato ad esempio delle console GameCube, cesti di frutta, i cubi di Mario Kart e altri oggetti che facilmente inseribili in una forma cubica. Tutto questo è possibile grazie all'update 1.9.0 rilasciato la scorsa settimana che amplia le possibilità di personalizzazione per gli ombrelli, piccole bandiere e ventagli uchiwa, per citarne alcuni. Inoltre, i giocatori hanno anche 50 nuovi slot sia per i design normali che per le versioni pro, il che rende tutto il procedimento molto più semplice.

Animal Crossing New Horizons: gli ombrelli diventano arredi

Ancora una volta, i fan di Animal Crossing New Horizons dimostrano di essere estremamente creativi, non solo in termini puramente artistici, ma anche tecnici: sfruttare un ombrello per creare arredi da casa è una trovata geniale e permette di personalizzare ancora di più la propria casa e la propria isola. Sospettiamo che fra poco tempo spunteranno su internet creazioni ancora più complesse, composte da più ombrelli.

Vi ricordiamo anche la stagione dei fiori di ciliegio è alle porte: pronti a creare tutti gli oggetti a tema petali di ciliegio? Vi segnaliamo anche che Lodovica Comello è la testimonial italiana ufficiale di Animal Crossing New Horizons.