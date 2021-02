Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, trailer di Outbreak, la modalità zombie

Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone hanno la loro nuova modalità zombie chiamata Outbreak, che si mostra in un nuovo trailer di presentazione specificamente dedicato a questa opzione di gioco per il capitolo principale e la sua piattaforma in stile battle royale.

La modalità zombie era già stata confermata per Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, con tanto di data di uscita fissata per il 25 febbraio, dunque questa settimana, mentre quello pubblicato oggi è un trailer di presentazione più specifico per questa modalità di gioco, che evolve quella che è ormai una tradizione per la serie.

Outbreak entra dunque a far parte delle modalità di gioco multiplayer sia del nuovo capitolo della serie di sparatutto Activision che della piattaforma online in stile battle royale, mettendo in scena nuove sfide che vedono i vari soldati alle prese con una minaccia alquanto metafisica come i morti viventi.

La modalità survival con gli zombie è ormai una tradizione consolidata per il franchise Activision, introdotta per la prima volta in Call of Duty: World at War e diventata poi un vero e proprio pilastro inamovibile per i capitoli successivi della serie, arricchendosi sempre di più.

Vediamo dunque il nuovo trailer di presentazione per Outbreak, parte della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War, l'esperienza zombie più vasta vista finora nella serie Activision, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.