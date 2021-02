Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: trailer della Stagione 2, le novità

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War inizierà il 25 febbraio 2021. Activision ha rilasciato un nuovo trailer cinematico dedicato alla Stagione 2 del battle royale e del gioco multigiocatore della saga di COD. Inoltre, il filmato ci permette di vedere alcune delle novità che saranno introdotte. Ecco i dettagli.

Prima di tutto, vediamo la descrizione ufficiale: "Preparati a discendere nel cuore del Triangolo dorato nei panni di Frank Woods nel mentre il suo team va a caccia di Russel Adler che è scomparso alla fine della Stagione Uno dopo che è stato catturato da Stitch. Il team incontra però un nuovo ostacolo nei panni di Kapono "Naga" Vang, un trafficante di Nova 6". Naga è il nuovo operatore al centro di questo trailer della Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War.

I fan di COD sono però stati in grado di notare altri dettagli. Ad esempio, posiamo vedere nuove armi, come la balestra, una mingun, un fucile d'assalto Galil. Trattandosi di un trailer cinematico, non include moltissimi dettagli di gameplay sulla Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War.

Come detto, la data di inizio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War avrà inizio il 25 febbraio 2021, abbiamo quindi circa una decina di giorni per scoprire altre informazioni. Non ci resta altro da fare se non attendere che il team di sviluppo condivida altri dettagli.

