Outriders uscirà su Google Stadia in contemporanea con le versioni PC e console

Square Enix ha annunciato oggi che la versione per Google Stadia di Outriders, l'atteso sparatutto GdR di People Can Fly uscirà in contemporanea con quella per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In altre parole, gli utenti del servizio di streaming di Google potranno giocare a Outriders a partire dal 1 aprile 2021.

Per sapere come è Outriders, questo è l'ultimo provato dedicato al Technomancer. Si tratta dell'ultima fatica di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e Bulletstorm, e Square Enix External Studios, gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause

Outriders su Google stadia includerà inoltre la funzionalità Stream Connect, esclusiva di Stadia, che permette ai giocatori di vedere i loro amici mentre giocano in tempo reale grazie a delle finestre sovraimposte.

"Siamo lieti di collaborare con Google per portare Outriders su Stadia con funzionalità esclusive e performance di altissimo livello, che permetteranno ai giocatori di vivere un'esperienza fantastica su tutti i dispositivi supportati", ha dichiarato Jon Brooke, Co-Head of Studio presso Square Enix External Studios.

Outriders uscirà su Google Stadia il 1° aprile 2021.