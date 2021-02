Nintendo Switch: scoperta una funzione segreta, peccato che sia quasi inutile

Nintendo Switch è nelle case dei videogiocatori da quasi quattro interi anni, oramai, ma pare che vi sia ancora qualche segreto da scoprire. La console ibrida della casa di Kyoto è stata recentemente al centro di una piccola scoperta: premendo ZL e ZR contemporaneamente mentre ci si trova nell'home page si fa comparire la percentuale di carica della batteria, sopra il simbolo. Potete vederlo nel post Reddit in calce.

Non sappiamo, in tutta onestà, quanti siano già a conoscenza di questa funzione segreta, ma il post che ha segnalato questa feature nel sub-reddit dedicato alla macchina da gioco giapponese ha già ottenuto più di 8.200 Mi Piace (al momento della scrittura), quindi supponiamo che molti non fossero a conoscenza di questa feature di Nintendo Switch.

Ovviamente non si tratta dell'unico modo per vedere la percentuale: il metodo di visualizzazione può essere definito tramite le normali impostazioni di Nintendo Switch, ma nel caso nel quale non vogliate vedere sempre il numero (dopotutto lo potreste trovare un po' antiestetico), potete richiamarlo con la pressione di ZL e ZR all'occorrenza. La verità è che si tratta di una funzione sì "segreta", ma abbastanza inutile.

Nondimeno, è sempre piacevole scoprire qualcosa di nuovo sulla propria console. Queste piccole funzioni non esplicitate da Nintendo Switch aiutano a donare al prodotto sempre un certo velo di mistero.

