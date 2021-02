Nintendo Switch: due nuovi giochi first party annunciati a breve, dice un leaker

Nintendo Switch vedrà l'annuncio di due nuovi giochi first party da qui alle prossime quattro settimane, secondo quanto riportato da un leaker su Twitter.

LeakyPandy ha chiarito nel suo post che le novità non riguarderanno Nintendo Switch Pro, il cui annuncio ufficiale come sappiamo non avverrà a breve, ma si concentreranno appunto sul software in arrivo prossimamente sulla console ibrida giapponese.

Nella fattispecie, il leaker ha scritto che "alcuni giochi secondari già annunciati, appartenenti a importanti franchise, verranno ripresentati", e che al contempo l'offerta in termini di produzioni first party consisterà in due nuovi titoli.

Molti utenti hanno provato a indovinare di che prodotti si tratterà, nominando ad esempio Detective Pikachu 2 e New Pokémon Snap, ma le ipotesi finora sono svariate.

Più che altro, le parole di LeakyPandy sembrano escludere dagli annunci nomi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3, senza dubbio due fra i giochi più attesi su Nintendo Switch.