22cans, lo studio di Peter Molyneux, ha licenziato diversi dipendenti. Per adesso non se ne conosce il numero esatto, ma la notizia è stata confermata da un portavoce della compagnia, che ne ha parlato con Gamesindustry.biz

"Purtroppo, a causa di una serie diversa di fattori, incluso il raggiungimento di certi stage dei progetti in sviluppo, confermiamo la ridondanza di un certo numero di ruoli in 22cans. In ogni caso lo studio continua nel suo lavoro di sviluppo."

Stando a quanto appreso da Gameindustry, 22cans sta supportando i licenziati aiutandoli a trovare nuova occupazione, probabilmente in altri studi.

22cans fu fondata nel 2012 da Peter Molyneux, autore cui dobbiamo tra gli altri i Populous, Theme Park, i Magic Carpet, Dungeon Keeper, Black & White e Fable II, tanto per citare alcuni dei suoi capolavori. Tra i giochi lanciati da 22cans spiccano l'ormai famigerato e mai finito Godus e l'avventura survival per sistemi mobile The Trail. Attualmente lo studio si sta occupando di Legacy, un gestionale per PC senza ancora una data d'uscita.