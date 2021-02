Nintendo Switch Pro: l'annuncio ufficiale non avverrà a breve, conferma Nintendo

L'annuncio ufficiale di Nintendo Switch Pro non avverrà a breve, a quanto pare: Nintendo ha confermato che non verranno presentati nuovi modelli della console nell'immediato.

Dopo aver ufficializzato i 79,87 milioni di unità vendute per Nintendo Switch, il presidente Shuntaro Furukawa ha insomma spento gli entusiasmi attorno al tanto chiacchierato upgrade hardware.

Tuttavia nulla è ancora deciso: se pure l'eventuale annuncio di Nintendo Switch Pro non dovesse arrivare a breve, la finestra del 2021 non è affatto esclusa se analizziamo bene le parole di Furukawa.

Lo scorso anno, infatti, il presidente dell'azienda giapponese ha dichiarato che non era previsto nessun Nintendo Switch Pro nel 2020, mentre in questo caso ha usato il termine "nell'immediato" ("anytime soon").

Stando agli ultimi rumor, Ninteno Switch Pro includerà uno schermo OLED, il supporto ai 4K e un nuovo dock. Quanti di questi dettagli si riveleranno esatti?