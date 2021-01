Nintendo Switch Pro: schermo OLED, supporto 4K e nuovo dock negli ultimi rumor

Nintendo Switch Pro, o quello che sarà il nome dell'upgrade mid-gen di cui si parla oramai da parecchio tempo, vanterà uno schermo OLED e il supporto alla risoluzione 4K, nonché un nuovo dock.

I dettagli sull'upgrade mid-gen della console ibrida, dato come certo dagli analisti nell'ambito delle vendite del 2021, arrivano da tale SciresM, un hacker e dataminer piuttosto noto.

Secondo questa fonte, Nintendo Switch Pro utilizzerà un SoC Mariko e il progetto sarebbe in lavorazione già da un paio di anni con il nome in codice Aula. La revisione hardware continuerebbe a supportare la modalità handheld e il 4K.

Il dataminer ha parlato anche di uno schermo OLED, sebbene senza i dettagli sulla possibile risoluzione, e di un chip Realtek pensato per l'Ultra HD che potrebbe trovare appunto posto in un nuovo e più potente dock.

Non è tutto: il già citato SoC Mariko possiede caratteristiche molto interessanti sul piano delle temperature e dell'efficienza energetica, cosa che si tradurrebbe in una migliore dissipazione del calore e in un'autonomia superiore rispetto all'attuale Nintendo Switch.

Certo, se davvero Nintendo ha intenzione di lanciare nel corso del 2021 un nuovo modello di Switch, come ormai riportato da sempre più parti, non dovrebbe passare ancora molto prima di un annuncio ufficiale.