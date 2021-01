Tomb Raider 10th Anniversary Edition finisce online, disponibile per il download

Una build di Tomb Raider 10th Anniversary Edition, remake del gioco originale pianificato ma mai arrivato sul mercato, è finita online ed è scaricabile. Si tratta di un progetto cui la mai troppo compianta Core Design stava lavorando nel 2005-6 per festeggiare i 10 anni di Tomb Raider. Avrebbe dovuto uscire prima di Tomb Raider: Legend, ma purtroppo non è mai arrivato in porto ed è stato cancellato nel 2006.

Per scaricare Tomb Raider 10th Anniversary Edition cercate Cancelled Indiana Jones / TRAE PSP Build sull'Internet Archive

Da notare il nome della build: Indiana Jones. Come se non fosse già abbastanza chiara la fonte d'ispirazione principale degli autori della saga di Lara Croft.

Qui di seguito trovate alcuni video che mostrano Tomb Raider 10th Anniversary Edition in azione. Da notare che si tratta di un gioco che non ha niente a che fare con le remaster di Tomb Raider 1, 2 e 3 di Realtech VR, cancellate nel 2018.