AMD Radeon RX 6700, uscita a fine marzo? Smentite le voci sul lancio al CES 2021

L'uscita delle schede video AMD della serie Radeon RX 6700 potrebbe non avvenire prima della fine di marzo: stando agli ultimi rumor, un lancio in concomitanza con il CES 2021 sarebbe fuori questione.

Annunciate a ottobre, le nuove GPU RDNA 2 di AMD venivano date come imminenti, anche e soprattutto al fine di contrastare i nuovi modelli della NVIDIA RTX 3060, che dovrebbero esordire proprio a Las Vegas.

In effetti l'assenza dei tradizionali leak con le specifiche tecniche della serie RX 6700 sembrerebbe confermare che il debutto delle schede video in questione non sia destinato ad avvenire nei prossimi giorni.

Qui in calce trovate le schede tecniche (non del tutto ufficiali) delle prossime GPU AMD, fra cui ovviamente anche la RX 6700, con tanto di periodo di lancio aggiornato.