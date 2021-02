I Am Jesus Christ, il video di gameplay mostra i miracoli, i combattimenti e la mappa

SimulaM ha recentemente pubblicato un nuovo video di gameplay di I Am Jesus Christ, il curioso "simulatore di Gesù Cristo". In questo filmato lo studio ha voluto mostrare i progressi nello sviluppo del gioco, come tutti gli elementi di gameplay che ha introdotto per rendere l'esperienza più divertente e godibile. Nel 15 minuti pubblicati si possono vedere i miracoli, i combattimenti e la mappa del gioco.

Il gioco, che sarà disponibile attraverso Steam nel 2021, è una sorta di reinterpretazione della storia di Gesù, realizzata attraverso un videogioco in prima persona. Ovviamente il tutto andrà preso con una dovuta dose di umorismo, dato che per creare un videogioco gli autori hanno dovuto inserire elementi di gameplay come quick time event, componenti ruolistiche e tutte quelle cose che rendono divertente un videogioco moderno.

Nondimeno I Am Jesus Christ cercherà di raccontare in maniera fedele la storia di Gesù, facendo incontrare personaggi biblici, ma anche eseguendo in prima persona i miracoli raccontati all'interno del Vangelo. In questo video si nota sia lo sforzo dello studio per rendere il gioco il più attendibile possibile, ovvero replicando parte della mappa della Giudea e seguendo cronologicamente le vicende narrate dagli apostoli, ma è impossibile non notare come le fasi di gameplay lambiscano in maniera piuttosto decisa i confini del blasfemo.

Tra effetti speciali, combattimenti contro i demoni, guarigioni miracolose sparando alle molecole malvage e colombe che indicano la strada c'è materiale per costruire un girone dell'inferno tutto nuovo.

Comunque vada, I Am Jesus Christ non potrà che scatenare delle polemiche. Lo comprerete?